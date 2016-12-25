الاتحاد الدولى يشيد ببطولة أحمد على لكمال الأجسام

كتبت ياسمين يحيى

اشاد الاتحاد الدولى لكمال الأجسام، ببطولة أحمد على الدولية ، التى أقيمت فى الفترة من 22 إلى 24 ديسمبر الجارى، بالصالة المغطاة على استاد القاهرة الدولى تحت رعاية اليوم السابع .

وأكد عادل فهيم رئيس الاتحاد المصرى لكمال الاجسام، أن الاتحاد الدولى للعبة أشاد ببطولة أحمد على بعد النجاح الساحق الذى ظهرت عليه المنافسات ومشاركة ما يقرب من 1000 متسابق، وسط حضور 10 آلاف مشجع أضفوا أجواء عالمية على المسابقة.

كانت الشركة المنظمة لبطولة أحمد على الدولية ، رصدت مكافآت للفائزين مقدارها مليون و850 ألف جنيه، خاصة أن المنافسة ستكون فى ثلاث ألعاب هى القوة البدنية وكمال الأجسام والفيزيك، وسيحصل من المركز الأول حتى السادس فى كل لعبة على مكافآت مالية، وسيكون نصيب المركز الأول 40 ألف جنيه، والمركز الثانى 20 ألف جنيه، والثالث 10 آلاف جنيه، والرابع 5 آلاف جنيه، والخامس 3 آلاف جنيه، والمركز السادس 1000 جنيه، على أن يتم اختيار بطل الأبطال من خلال البطولة بالكامل، وسيحصل على مكافأة قدرها 100 ألف جنيه، وتوج بهذا اللقب أحمد حسن أبو الدهب.