9 نجوم أهلاوية وزملكاوية يغيبون عن القمة 113

كتب محمد عراقى

تشهد مباراة القمة بين فريقي الأهلي والزمالك المقرر إقامتها الخميس المقبل ضمن مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري العام ، غياب عدد من نجوم الفريقين بداعي الإصابة منهم 3 أهلاوية و6 زملكاوية.

غيابات الأهلي

يفقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جهود الثنائي باسم على وأحمد حجازي لمعاناتهما من إصابة في العضلة الخلفية فيما لا يزال موقف عمرو السولية شائكا على الرغم من انتظامه في أجزاء من تدريبات فريقه الجماعية، إلا أن الاتجاه الأقرب هو استبعاده من قبل الجهاز الفني خشية من تجدد إصابته.

غيابات الزمالك

على الجانب الآخر يعاني الزمالك من غياب أكثر من 6 لاعبين من نجومه، وهم: على فتحي ومصطفى فتحي اللذين يعانيان من إصابات في الركبة ، ومحمد مسعد المصاب في الغضروف، ومحمد مجدي الذي يعاني من إصابة في عضلات البطن ، ومايوكا وأيمن حفني بسبب إصابة العضلة الضامة ، في الوقت الذي اقترب باسم مرسي من اللحاق بالمباراة وفق تأكيدات الجهاز الطبي للفريق الأبيض.