مقتل 14 عنصرًا من داعش بقصف جوي غربي بغداد

ذكر مصدر أمني بمحافظة الأنبار غربي العاصمة العراقية بغداد، أن 14 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي لقوا مصرعهم في قصف جوي لطيران التحالف الدولي استهدف تجمعاً لهم غربي مدينة الرمادي، مركز المحافظة.

وكشف المصدر لوكالة الأنباء الإسبانية أن طيران التحالف الدولي قصف تجمعاً لعناصر داعش في منطقة الريحانة غربي الرمادي، ما أسفر عن مقتل 14 مسلحاً وإصابة عدد آخر وتدمير ثلاث عربات مختلفة الأنواع.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين كانوا يتجمعون لشن هجوم باتجاه مدينة حديثة غرب الرمادي، عندما تعرضوا للقصف، مبينًا أن القوات الأمنية وحشد العشائر عززت من إجراءاتها تحسبًا لأي هجوم قد يشنه التنظيم الإرهابي على مدينة حديثة.