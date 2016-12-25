أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

مقتل 14 عنصرًا من داعش بقصف جوي غربي بغداد

Google+ Print
مقتل 14 عنصرًا من داعش بقصف جوي غربي بغداد مقتل 14 عنصرًا من داعش بقصف جوي غربي بغداد

أرشيفية

ذكر مصدر أمني بمحافظة الأنبار غربي العاصمة العراقية بغداد، أن 14 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي لقوا مصرعهم في قصف جوي لطيران التحالف الدولي استهدف تجمعاً لهم غربي مدينة الرمادي، مركز المحافظة.

وكشف المصدر لوكالة الأنباء الإسبانية أن طيران التحالف الدولي قصف تجمعاً لعناصر داعش في منطقة الريحانة غربي الرمادي، ما أسفر عن مقتل 14 مسلحاً وإصابة عدد آخر وتدمير ثلاث عربات مختلفة الأنواع.

وأشار المصدر إلى أن المسلحين كانوا يتجمعون لشن هجوم باتجاه مدينة حديثة غرب الرمادي، عندما تعرضوا للقصف، مبينًا أن القوات الأمنية وحشد العشائر عززت من إجراءاتها تحسبًا لأي هجوم قد يشنه التنظيم الإرهابي على مدينة حديثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا