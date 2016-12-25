تعاطف فني مع كاري فيشر.. وهذه التغريدة هي الأكثر تأثيراً

تعاطف نجوم هوليوود مع الممثلة الأمريكية كاري فيشر Carrie Fisher التي نقلت إلى وحدة العناية الفائقة بمستشفى في لوس أنجلوس يوم الجمعة، متمنين لها الشفاء العاجل.

وقال الممثل هاريسون فورد Harrison Ford لمجلة "Hollywood Reporter": "صدمت وشعرت بالحزن بعد سماع الأنباء عن صديقتي العزيزة... قلوبنا مع كاري وأسرتها وأصدقائها".

ونشر صديقها وليام شانتر William Shatner الذي اشتهر بدوره في مسلسل وفيلم Star Trick، صورة قديمة على موقع تويتر وهو يعانق فيشر وعلق قائلاً: "هي كل ما أتمنى في عيد الميلاد".

وأكثر رسالة جذبت الإهتمام، كانت من Gary كلب فيشر، الذي تشير التقارير إلى تواجده معها في المستشفى.

وتقول تغريدة Gary على تويتر: "سأنتظر هنا يا أمي"، كما نُشر على الحساب صورة لكلب من نوع الـ bulldog الفرنسي ينظر من نافذة.

وكانت فيشر (60 عاماً) قد أصيبت بنوبة قلبية حادة، أثناء وجودها على طائرة كانت متجهة من لندن إلى لوس أنجلوس، وتم نقلها بسرعة وهي بحالة حرجة إلى إحدى المستشفيات بعد هبوط الطائرة.

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