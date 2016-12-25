الصحة العالمية: 44% من مستشفيات ليبيا خارجة الخدمة

أكدت منظمة الصحة العالمية أن نحو 1.3 مليون ليبي لا يستطيعون الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والوصول إليها، وفقًا لما ذكره موقع “أخبار ليبيا” اليوم الأحد.

وقالت المنظمة إن 43 من بين 98 من المستشفيات الليبية تم تقييمها معطل كليًا أو جزئيًا، بسبب نقص الأدوية والإمدادات الطبية، الأمر الذي قد يزيد من تفاقم الوضع الإنساني داخل ليبيا، مع استمرار الأوضاع الأمنية والسياسية الحالية.

ورصدت المنظمة نقصًا كبيرًا في الأدوية والإمدادات الطبية لدى عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية الليبية، إضافة إلى النقص الحاد في الأطقم الطبية والموارد البشرية المدربة.

وكشفت المنظمة بعض تفاصيل خطتها للاستجابة الإنسانية في ليبيا خلال 2017، مبينة أنها تستهدف 1.3 مليون ليبي بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وصحية، بينهم 45% من النساء و34% من الأطفال.