ضبط صاحب محل ذهب يقوم بالاتجار بالعملات الأجنبية بدمياط

دمياط - معتز الشربينى ـ عبده عبد البارى

تمكنت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن دمياط، برئاسة الرائد محمد السعدنى، والنقيب خالد شوقى وكيل مباحث الأموال العامة، من ضبط صاحب محل ذهب يقوم بالاتجار بالعملات الأجنبية.

وكانت معلومات قد وردت لمباحث الأموال العامة تفيد بقيام المتهم بالاتجار بالعملة، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تكوين فريق تحت إشراف اللواء سيد العشماوى، وتم ضبط المتهم أحمد ج ل 40 عاما وبحوزته 74 ألف جنيه مصرى و9 آلاف دولار أمريكى و50 ألف ريال سعودى، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 28349 جنح مركز شرطة فارسكور.