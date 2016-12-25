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مصرع عامل صدمه قطار بضائع بمزلقان سندوب بالمنصورة

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مصرع عامل صدمه قطار بضائع بمزلقان سندوب بالمنصورة مصرع عامل صدمه قطار بضائع بمزلقان سندوب بالمنصورة

>الدقهلية - شريف الديب

لقى عامل مصرعه بعد أن صدمه قطار بضائع بمزلقان سندوب بالمنصورة. تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بوقوع حادث دهس قطار لشخص بمزلقان سندوب.

 

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين اصطدام قطار بضائع بعامل، وتم استدعاء سيارة الإسعاف وتم نقله على الفور إلى مستشفى المنصورة الدولى.

 

وأثبتت التحريات أنه أثناء مرور قطار بضائع بمزلقان سندوب تصادف مرور المجنى عليه محمود حسن محمود جاد 17 سنة عامل، مقيم منية سندوب بطريق الخطأ فصدمه القطار، ولقى مصرعه على الفور. تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة طلبت تقرير مفتش الصحة وتسليم الجثمان إلى ذويه.


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