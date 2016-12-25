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مباحث التموين تضبط مصنعا جديدا للأدوية المغشوشة بالدقهلية

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مباحث التموين تضبط مصنعا جديدا للأدوية المغشوشة بالدقهلية مباحث التموين تضبط مصنعا جديدا للأدوية المغشوشة بالدقهلية

>الدقهلية - شريف الديب

تمكن ضباط مباحث بالدقهلية من ضبط كمية كبيرة من الأدوية المخدرة والمؤثرة على الصحة النفسية وأدوية تابعة للتأمين الصحى والممنوع تداولها بالأسواق، بالإضافة إلى مصنع لإنتاج أدوية مجهولة داخل صيدلية مشهورة بمنية سندوب التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية.

 

تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد باهى زقزوق رئيس مباحث التموين بالمديرية، بورود معلومات إلى ضباط مباحث التموين بقيام طبيب صيدلى يدعى "رياض ع ال" صاحب صيدلية، بالاتجار فى المواد المخدرة والأدوية الممنوع تداولها، داخل الصيدلية الخاصة به.

 

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد أحمد شوقى رئيس الفرع، وبتفتيش الصيدلية تم العثور على 1518 قرص ترمادول، و311984 قرص للعلاج النفسى، و3296 أدوية وأمبولات منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى أدوية خاصة بالتأمين الصحى وغير المصرح بتداوله، وأثناء التفتيش والفحص تم العثور على شقة أعلى الصيدلية يتم استخدامها لإنتاج بعض الأدوية.

 

وبالفحص تم العثور على 8 شكائر لأعشاب طبية، و12 ألف قطعة صابون طبى، و22 جركن سائل لعدد من المنتجات غير معلومة الهوية، و4 أكياس حجم كبير بداخلها شاى، ومطحنة كهربائية صغيرة تستخدم فى طحن الحبوب، وميزان رقمى وجهاز لتصنيع الكبسولات الطبية.

 

وتم تحرير المحضر رقم 8675 إدارى مركز أجا لسنة 2016، وبالتحقيق مع الصيدلى اعترف بقيامه باستخدام تلك المواد فى تصنيع الأدوية الطبية، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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مصر 365

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