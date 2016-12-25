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«نتنياهو» يستدعي السفير الأمريكي لدى إسرائيل بسبب القرار الأممي ضد الاستيطان

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«نتنياهو» يستدعي السفير الأمريكي لدى إسرائيل بسبب القرار الأممي ضد الاستيطان «نتنياهو» يستدعي السفير الأمريكي لدى إسرائيل بسبب القرار الأممي ضد الاستيطان

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

استدعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السفير الأمريكي لدى إسرائيل دان شابيرو.

وذكر راديو إسرائيل اليوم الأحد أنه تم استدعاء السفير الأمريكي ليقدم إيضاحات حول امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع القرار ضد المستوطنات في مجلس الأمن الدولي، ما أفسح المجال أمام اعتماده.

كان مجلس الأمن الدولي قد صادق أمس الأول الجمعة على قرار يطالب إسرائيل بوقف بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث صوت 14 عضوا لصالح القرار بينما امتنع عضو واحد هو الولايات المتحدة الأمريكية.

ويطالب القرار الذي قدمت مشروعه 4 دول أعضاء هي نيوزيلندا وماليزيا وفنزويلا والسنغال إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع النشاطات الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتراجع عن الخطوات التي من شأنها تهديد حل الدولتين.

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