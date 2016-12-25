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روسيا: لجنة التحقيق تنظر في كل الاحتمالات بحادث الطائرة المنكوبة

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روسيا: لجنة التحقيق تنظر في كل الاحتمالات بحادث الطائرة المنكوبة روسيا: لجنة التحقيق تنظر في كل الاحتمالات بحادث الطائرة المنكوبة

أرشيفية

أكد وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، أن لجنة التحقيق في تحطم الطائرة المنكوبة “تو 154″ التي سقطت اليوم الأحد، في البحر الأسود تبحث كل النظريات المحتملة بشأن الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن سوكولوف الذي يرأس اللجنة، قوله في تصريح صحفي، إنه لم يتم بعد العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة، بحسب وكالة ايتارتاس وقناة “روسيا اليوم”.

وأوضح أنه سيتم البحث عن الصندوقين في قاع البحر بواسطة أجهزة خاصة إلى جانب الاعتماد على مجموعة من الغواصين.

وأشار الوزير الروسي إلى أن البحث عن الضحايا لم يتوقف وسيستمر ليوم غد الإثنين.

وكان مصدر بوزارة الدفاع الروسية أكد أنه تم انتشال 10 جثث على الأقل لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة من البحر الأسود.

وفي تصريحات متلفزة، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه تم انتشال 10 جثث على الأقل من موقع الحادث، فيما تم العثور على قطع كبيرة من الحطام على بعد نحو 1.5 كيلومتر من الساحل. بينما يشارك حوالي 3000 شخص في عملية البحث، المنتشرة على مساحة أكثر من 10 كيلومترات مربعة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت أن الطائرة وهي من طراز تو-154 سقطت في وقت سابق اليوم الأحد، في البحر الأسود بعد إقلاعها من مدينة سوتشي جنوب روسيا، وعلى متنها 84 راكباً و9 من أفراد الطاقم، في طريقها على قاعدة حميميم السورية حيث تتواجد قوات جوية روسية.

وذكرت الوزارة أنه كان على متن الطائرة المنكوبة 64 موسيقيًا من “فرقة ألكساندروف”، بمن فيهم المدير الفني للفرقة فاليري خليلوف، و9 صحفيين.

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