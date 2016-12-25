القرموطي بالبطانية على الهواء: «الناس لبعضيها»

كتبت – إنجي لطفي

ظهر الإعلامي جابر القرموطي في حلقة اليوم من برنامجه «مانشيت القرموطي» المذاع على قناة العاصمة الجديدة بـ”بطانية” على كتفه، و”تيشيرت” أبيض مكتوب عليه “الناس لبعضيها”، وذلك تضامنًا مع كل من يحتاج للدفِئَ في الشتاء.

وقال القرموطي: “الهدف من هذه الحلقة هو التضامن وليس الدعوة للتبرع وجمع الأموال، ولكن نقف جنب بعض، واللي يشوف واحد محتاج بطانية فى الشارع ينزله بطانيه من بيته واللى يشوف واحد نايم فى السقعة والبرد فى الشارع يدورله على بطانية لأن الناس لبعضيها ودورك أنك تساعده حتى لو هتشتريله بطانية حق علبتين سجاير”.

كما قام بغرض عدد من الصور لمواطنين يفترشون الأرصفة فى الشوارع دون غطاء وسط الأمطار والبرد الشديد الذي تمر به مصر.