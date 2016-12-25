أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المصرى يتأهل لدور الـ16 بالكأس بثلاثية في مرمى المحلة

Google+ Print
المصرى يتأهل لدور الـ16 بالكأس بثلاثية في مرمى المحلة المصرى يتأهل لدور الـ16 بالكأس بثلاثية في مرمى المحلة

أرشيفية

حقق المصري البورسعيدي فوزًا غاليًا على غزل المحلة، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التى أقيمت بينهما اليوم الأحد، على استاد حرس الحدود بالمكس، ضمن مباريات الدور الـ32 بكأس .

وأحرز مهدي صبحي الهدف الوحيد للمحلة في الدقيقة 37 من عمر المباراة، وتعادل ويلسون للمصري في الدقيقة 43.

ولعب الفريقين وقت إضافي استطاع خلاله المصري تسجيل هدفين أحرزهما أحمد جمعة في الدقيقة 105، وسجل كابوريا الهدف الثالث للفريق البورسعيدي في الدقيقة 121.

وبذلك ينتظر الفريق البورسعيدي الفائز من مواجهة الإنتاج الحربي ونادي مصر لمواجهته في دور الـ16 من منافسات البطولة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

بالصور.. "مصراوي" يفتح ملف اغتيال القصور التاريخية بقنا.. "مافيا" يدمرونها بحجة "سكن الجن"

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة

يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة