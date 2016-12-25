رئيس الوزراء: تصور نهائى لحل أزمة الأدوية وإجراء تعديلات بقانون الاستثمار

كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على أزمة الأدوية، إن هناك تصور نهائى تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب.

وأكد رئيس الوزراء، فى تصريحات له مساء اليوم الأحد، أن الحكومة تعطى أولوية كبرى لتوافر الأدوية وأن لأسعار ستكون مقبولة جدا.

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقانون الاستثمار، فإنه لا يوجد ما يعوق إصداره، والحكومة ناقشت مشروع القانون اليوم لأكثر من 3 ساعات، موضحا أنه تم الاتفاق على بعض التعديلات وستقوم بصياغتها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مع عدد من الوزراء الذين لهم وجهة نظر فى مشروع القانون "المالية و لداخلية والعدل وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة"، وسيتم عرضه باجتماع الحكومة الأربعاء المقبل من الأسبوع الجارى.

وحول قانون الجمعيات الأهلية، أوضح رئيس الوزراء أن القانون تم إصداره وأى تعديلات من شأن البرلمان مناقشتها، فهو من اختصاصه، لافتا إلى أنه إذا طلب مجلس النواب رأى الحكومة فلن تتأخر.