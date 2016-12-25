أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس الوزراء: تصور نهائى لحل أزمة الأدوية وإجراء تعديلات بقانون الاستثمار

Google+ Print
رئيس الوزراء: تصور نهائى لحل أزمة الأدوية وإجراء تعديلات بقانون الاستثمار رئيس الوزراء: تصور نهائى لحل أزمة الأدوية وإجراء تعديلات بقانون الاستثمار

>كتبت هند مختار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، تعليقا على أزمة الأدوية، إن هناك تصور نهائى تم التوصل إليه بشأن حل أزمة الأدوية ويتم التنسيق حاليا مع شركات الأدوية وأعضاء مجلس النواب.

 

 

 

وأكد رئيس الوزراء، فى تصريحات له مساء اليوم الأحد، أن تعطى أولوية كبرى لتوافر الأدوية وأن لأسعار ستكون مقبولة جدا.

 

 

 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقانون الاستثمار، فإنه لا يوجد ما يعوق إصداره، والحكومة ناقشت مشروع القانون اليوم لأكثر من 3 ساعات، موضحا أنه تم الاتفاق على بعض التعديلات وستقوم بصياغتها وزيرة الاستثمار داليا خورشيد مع عدد من الوزراء الذين لهم وجهة نظر فى مشروع القانون "المالية و لداخلية والعدل وقطاع الأعمال والتجارة والصناعة"، وسيتم عرضه باجتماع الحكومة الأربعاء المقبل من الأسبوع الجارى.

 

 

 

وحول قانون الجمعيات الأهلية، أوضح رئيس الوزراء أن القانون تم إصداره وأى تعديلات من شأن البرلمان مناقشتها، فهو من اختصاصه، لافتا إلى أنه إذا طلب مجلس النواب رأى الحكومة فلن تتأخر. 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية