أهم 10 بوستات اليوم.. صامويل إدوين: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

كتب هيثم سلامة

تنوعت منشورات المشاهيرعلى مواقع التواصل الاجتماعى اليوم الأحد، وعلى الرغم من طغيان احتفالات الكريمساس عليها، إلا أن لهيب الواقع السياسى أشعل الأجواء للعديد منها.

فصرح المتحدث الرسمى باسم الحكومة البريطانية فى الشرق الأوسط، تعقيبا على قرار مجلس الأمن بمنع بناء المستوطنات مشيرا إلى أنها غير قانونية، بينما جاءت أيضا فى نفس الإطار تغريدة رجل الأعمال نجيب ساويرس أن الإسرائيليين الراغبين فى السلام يعارضون بنائها.

أما الوسط الفنى فكان هناك العديد من المنشورات المهمة على السوشيال ميديا، حيث قامت الفنانة شذى بنشر صورة لها مع مى كساب بعد ولادة ابنتها فريدة، بينما احتفلت الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها اليوم، وقد رصدنا أهم 10 منشورات اليوم وهى كالتالى:

1. المتحدث باسم حكومة بريطانيا: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية

2. نجيب ساويرس: الإسرائيليون الذين يرغبون فى السلام يعارضون المستوطنات

3. هنا شيحة تحتفل بعيد ميلادها: "صباح الخير إنه يوم مولدى"

4. ريال مدريد يهنئ مشجعيه بالكريسماس حول العالم

5. نجم فريق كاريوكى يحتفل بعقد قرانه بحضور أمير عيد وهانى عادل

6. تداول فيديو لآخر عرض للأوركسترا العسكرى الروسى قبل حادث الطائرة

7. نتنياهو: قلت لـ"جون كيرى" الأصدقاء لا يأخذون الأصدقاء لمجلس الأمن

8. ولى عهد الأردن فى عيد الميلاد: لن نسمح للإرهاب أن يسلب الروح من أعيادنا

ولى عهد الأردن

9. شذى تنشر صورة مع مى كساب: حمد الله على السلامة يا أم فريدة

مى كساب

10. السفير البريطانى بالقاهرة مهنئا الأقباط بعيد الميلاد: كريسماس سعيد