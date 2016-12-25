كيف تقضين ليلة رأس السنة مع زوجك رغم حملك في الأشهر الأخيرة؟

تعتقد النساء أن الحمل يعيق حياتهن الرومانسية بسبب متاعبه وكذلك تغير شكل وقوام المرأة، خصوصًا في الأشهر الأخيرة، وتحتار كيف تحتفل بالمناسبات، التي لا تتكرر سوى مرة كل عام، وهي بهذا البطن المكور، ولذلك فقد قررت " سيدتي نت" أن تساعدك بعدة أفكار للاحتفال بليلة رأس السنة، وهي المناسبة التي تأتي مرة واحدة رغم أنك تكونين في شهرك الأخير من الحمل، فما عليك سوى اتباع هذه الأفكار التي تعرضها أخصائية الإتيكيت الأستاذة لمى عودة وهي كالتالي:

• في اليوم السابق يجب أن تكوني قد اعتنيت بجسمك وجلدك، اهتمي بكل شيء مهما كان بسيطًا؛ لكي يعوضه عن البطن المتكور والذي يجب أن يحبه ويهيم به؛ لأنه يذكره بأنه سيصبح أبًا.

• لا تقومي بإزالة الشعر الزائد قبل ليلة رأس السنة بيوم، وافعلي ذلك قبل ثلاثة أيام؛ لكي يختفي التهيج والاحمرار من بشرتك.

• أعدي لزوجك هدية من صنع يديك، إذا كنت تجيدين التريكو والكروشيه فانتهزي الفرصة وقدمي له هدية من إعدادك حتى لو كانت دمية تحشوها بالقطن ويقوم بتعليقها بسيارته، فهذه الحركة سوف تذكره أنك لا زلت نشيطة ومبدعة.

• لا تتأوهي أو تسرفي بالشكوى من متاعب الحمل في تلك الليلة، اذهبي إلى طبيبتك وتابعي كل شيء؛ لتكوني بصحة جيدة.

• إذا اخترت الخروج لمكان عام مع زوجك، فاحرصي على الثياب الواسعة والبالطو الذي يصل لركبتيك، لا ترتدي بالطو أو معطفًا يصل لأسفل حوضك؛ لأن ذلك بشأنه أن يجعلك تبدين في غاية البدانة.

• لا تخجلي من التقاط الصور في تلك الليلة، ولا تشعريه أنك تخجلين من شكلك، فهو أيضًا يتغير ويكبر مع مرور الزمن، والمهم أن تبقى الروح كما هي.

• استعيدي ذكريات الخطوبة وأيام الزواج الأولى، ولا تتحدثي كثيرًا عن الطفل القادم؛ لأنه يكون قد سمع خططًا كثيرة بشأنه خلال الأشهر الأخيرة.

• لا تنسي دور الشموع والأضواء الخافتة، واختاري شجرة عيد ميلاد تحتوي على تعليقات طفولية ممتعة، وضعيها في مكان جلوسكما المنتظر.