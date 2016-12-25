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الجبلاية تنتظر رد سويسرا والمجر والمكسيك لتعيين حكام القمة

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الجبلاية تنتظر رد سويسرا والمجر والمكسيك لتعيين حكام القمة الجبلاية تنتظر رد سويسرا والمجر والمكسيك لتعيين حكام القمة

>كتب- عادل عقل

أرسل اتحاد الكرة خطابات إلى كل من سويسرا والمكسيك والمجر لاختيار طاقم حكام لإدارة لقاء القمة  بين الأهلى والزمالك المقرر إقامته الخميس المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ17 من عمر الدورى الممتاز.

كانت الجبلاية قد أرسلت أكثر من فاكس رسمى إلى بعض الاتحادات الأوروبية لتعيين طاقم حكام لإدارة مباراة القمة ولم يتلقى اتحاد الكرة ردا حتى الآن من الاتحادات الثلاثة بالموافقة على إرسال طاقم حكام.

من جانبه أكد عزب حجاج سكرتير اللجنة، أنه قد سبق وأن رفضت دول هولندا وبولندا واليونان وإيطاليا إرسال طاقم لإدارة القمة نظرا لإنشغالهم بأعياد الكريسماس .


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