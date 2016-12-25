الشيخة فاطمة بنت مبارك: مبادرة عام الخير تحمل رؤية لبناء أجيال طموحة

اكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ان الخير لا يأتي الا من اهله ولا يعطى إلا لأهله وربعه ولمن يستحق وان المجتمع الاماراتي له باع طويلة، في تقديم العون والمساعدة لكل من يحتاجه اينما كان، مشيرة سموها إلى أن "عام الخير" مبادرة تحمل في ثناياها رؤية لبناء أجيال طموحة.

وقالت سموها ان اعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله بان يكون العام المقبل 2017 عام خير جاء في محله ومكانه حيث ان مآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان ال نهيان طيب الله ثراه تشهد على ان حياته وتاريخه كانت كلها خير كما ان المبادئ التي ارساها عند قيام الدولة والمسيرة التي تلتها اثبتت صحة الرؤى والمنهج الذي كان نبراس عمل يقود الى تحقيق الخير لمواطنيه وللإنسانية .

واوضحت ان العطاء الاماراتي لم يكن له حدود فهو مستمر وسيظل كذلك ما دامت القيادة الرشيدة للدولة برئاسة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات ومن خلفهم ابناء الوطن قد حفظوا دروس الانسانية التي قدمها المغفور له الشيخ زايد لأبنائه المواطنين واستفاد منها الاخرون واقتدوا بها في العمل الانساني .

ومضت تقول ان "عام الخير" مبادرة تحمل في ثناياها رؤية لبناء أجيال طموحة ومعتزة بهويتها قوامها المسؤولية والعطاء المتجذر في أبناء الوطن وهي جهود ابناء الوطن تتضافر جهودنا في أوجه البذل والعطاء والعمل وتتآلف قلوبنا نحو هدف واحد هو بذر الخير لإسعاد الإنسانية جمعاء.

واكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على ان المرأة الاماراتية كما اعطاها الوطن كل ما تريد ومكنها من ارتياد كافة مجالات العمل فعليها مسؤولية كبيرة في رد الجميل للوطن والمشاركة في منهجية عمل مستمر لترسيخ قيم التطوع والمسؤولية المجتمعية تعزيزاً لأطر تماسك وتكافل المجتمع، مستلهمة منها "خارطة طريق" تتسم مسيرتها بعطاء متجدد لدولة تأسست على مبادئ الخير وإعلاء شأن الإنسان وإرساء قيم التعاون والتسامح.

وقالت ان مسيرة الخير الإماراتية ماضية بمشيئة الله نحو غايتها و هدفها المرجوة وهو نشر مظلة الأمن والأمان لأبناء الإمارات وتعزيز روابط الأخوة والتعاون البناء مع كافة المجتمعات لتحقيق أسمى ما يتطلع إليه الإنسان.

واشارت "ام الامارات" الى أن العمل التطوعي والذي يعتبر أحد محاور مبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي هو أحد الأركان الأساسية في بناء المجتمعات وتطورها فالجهود التطوعية تعد أحد الممارسات الإنسانية المرتبطة بكل معاني المسؤولية المجتمعية .

ودعت سموها في ختام تصريحها أبناء الإمارات رجالا ونساء ومؤسسات إلى التفاعل بقوة ونشاط مع مبادرة الخير في وطن الخير الإمارات، الذي أعطى أبناءه وبناته دون حساب وعلينا جميعا اليوم قبل الغد أن نرد للوطن حقه كأمانة في أعناقنا .. فحب الوطن والاعتزاز به والفخر بالانتماء إليه ليس بالأقوال فقط ولكن بالعمل الجاد و بتحمل المسؤولية ورد الجميل للوطن والاستعداد الدائم للتضحية بالغالي والنفيس من أجل استقراره واستذكار مسيرة شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بحياتهم من أجل الحفاظ على كرامة وطننا ورفع رايته.