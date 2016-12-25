إيقاف أطباء عن العمل بالصين للتحقيق فى تلقيهم رشى

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية، أن ثلاثة أطباء فى شنجهاى وطبيبا رابعا فى إقليم هونان أوقفوا عن العمل لحين انتهاء تحقيقات فى مزاعم تلقيهم رشى من شركات أدوية.

وفى تقرير استقصائى أذاعه التلفزيون المركزى الصينى أمس السبت ظهر مندوبو مبيعات لشركات أدوية وهم يدفعون رشى لأطباء فى 6 مستشفيات فى شنجهاى وهونان.

وبحسب “رويترز” فقد أضاف التقرير أن الرشى تتراوح بين 30 و40 بالمئة من أسعار الأدوية.

وتحقق سلطات مكافحة الفساد فى شنغهاى فى الوقائع وتعهدت السلطات فى هونان بتعزيز الرقابة على مبيعات الأدوية.

وأرسلت اللجنة الوطنية للصحة وتنظيم الأسرة فرقا للتحقيق.

وفى يونيو انتقدت أعلى هيئة لمكافحة الفساد فى الصين وزارة الصحة وإدارة الغذاء والدواء بسبب مشكلات من بينها تلقى الرشى من أجل صفقات شراء للأدوية.

ونظام الرعاية الصحية الصينى مثقل بالمستشفيات المكتظة والفساد وعلاقات تتسم بالتوتر بين الموظفين والمرضى وتكافح الحكومة لتنفيذ إصلاحات فيه.