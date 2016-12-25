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وزير التربية التعليم : ورقة امتحانات الإنجليزية بالمدارس الدولية سوف تترجم لـ اللغة العربية

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وزير التربية التعليم : ورقة امتحانات الإنجليزية بالمدارس الدولية سوف تترجم لـ اللغة العربية وزير التربية التعليم : ورقة امتحانات الإنجليزية بالمدارس الدولية سوف تترجم لـ اللغة العربية

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية و التعليم "بشير حسن" ، بأن السبب في الزوبعة و الضجة التى تم إثارتها فيما يخص إصدار قرار بأن يتم أداء المدارس الدولية لامتحانات الثانوية العام بـ اللغة الإنجليزية هم مدرسي الدروس الخصوصية، و ذلك لعدم مقدرتهم على القيام بالشرح للمواد بـ اللغة الإنجليزية .

و جاء ذلك من خلال مداخلة تليفونية من "بشير حسن" مع الإعلامي "أحمد سالم" ، أثناء تقديم برنامجه، برنامج "القاهرة 360" ، و الذي تم عرضه في حلقة مساء أمس السبت الموافق 24 ديسمبر 2016، و تم بثه على القناة الفضائية المصرية ، قناة "القاهرة و الناس" .

موضحاً المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية و التعليم، بأن المدارس الدولية يوجد بها مدرسون يقوموا بتدريس المواد بـ اللغة الإنجليزية، ملفتاً بأنه تم التواصل المشترك مع الأطراف المعنية لحل تلك المشكلة، على أن يتم الوضع لـ ورقة امتحان بـ اللغة العربية حتى يتثنى التوضيع لصياغة امتحان اللغة الإنجليزية و لكن الشرط الوحيد هو أن تتم إجابة الطالب بـ اللغة الإنجليزية، و شدد على أنه في تلك الحالة سوف يحاسب الطالب على مدى فهمه للمواد و ليس على طريقة الصياغة للإجابة .

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رئيس قسم الأخبار