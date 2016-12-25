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وزير الطيران: مصر لا تتهم أحدًا في حادث الطائرة المنكوبة

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وزير الطيران: مصر لا تتهم أحدًا في حادث الطائرة المنكوبة وزير الطيران: مصر لا تتهم أحدًا في حادث الطائرة المنكوبة

شريف فتحي وزير الطيران المدني

دعا شريف فتحي وزير الطيران المدني، إلى التعامل بهدوء مع نتائج حادث الطائرة المصرية المنكوبة، التي سقطت بسواحل البحر المتوسط، مايو الماضي، وكانت قادمة من فرنسا، وما أسفر عنه تقرير الطب الشرعي، مضيفًا “خاصة أن علاقتنا بفرنسا طيبة وتوجد تحقيقات فنية مشتركة بين الطرفين”.

وشدد الوزير خلال تصريحات له للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب الأحد، على أن لا تتهم أحدًا، ولا تلقي اللوم عليه، ولا تلقي أيضًا المسئولية على أي جانب، مضيفًا “بل ما قمنا به هو عرض تقرير الطب الشرعي” مشيرًا إلى أن الأمر لا علاقة له بالدول بل بالشركات.

واضاف فتحي أنه سيتم إضافة كل ما يرد إليهم إلى ملف القضية، موضحًا أن تعويضات ضحايا الطائرة لا تخص وزارة الطيران بل الشركات.

وحول عودة الطيران الروسي مرة أخرى قال وزير الطيران المدني إنه تم الاتفاق على برتوكول التعاون الأمني، ويتم بحث موعد وصول وفد روسي للقاهرة قريبًا لمراجعة الإجراءت الأمنية.

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