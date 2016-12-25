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رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات عبر التشريعات اللازمة

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رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات عبر التشريعات اللازمة رئيس الوزراء: الحكومة حريصة على جذب الاستثمارات عبر التشريعات اللازمة

شريف إسماعيل رئيس الوزراء

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حرص على بذل كافة الجهود التي تهدف إلى تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، من خلال العمل على إقرار عدد من القوانين والتشريعات التي تحقق ذلك، والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتعمل على رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، ما يوفر المزيد من فرص العمل الجديدة ويشجع على التصدير وزيادة التنافسية.

وقال رئيس مجلس الوزراء -خلال اجتماع المجلس اليوم الأحد- إن هذه القوانين والتشريعات ستساهم أيضا في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

وفي هذا الصدد، استعرض مجلس الوزراء خلال الاجتماع مشروع قانون الاستثمار، في ضوء ما تم إدخاله من ملاحظات وردت من عدة جهات.

ووجه رئيس مجلس الوزراء بإعادة عرض المشروع في صورته النهائية على اجتماع مجلس الوزراء القادم نهاية الأسبوع الجاري لإقراره بعد مناقشته، وإحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة، وذلك تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لاستصداره.

من جانبها، أشارت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد -خلال الاجتماع- إلى أن المسودة النهائية لمشروع قانون الاستثمار تتضمن إقرار المزيد من الحوافز والضمانات التي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لتوجيه تلك الاستثمارات نحو المناطق الواعدة على مستوى الجمهورية، خاصة في الصعيد ومنطقة قناة السويس.

أ ش أ 

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