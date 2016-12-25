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السيسي يحتل المركز الرابع في قائمة «سبوتنيك» للزعماء الأكثر تأثيرًا في 2016

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السيسي يحتل المركز الرابع في قائمة «سبوتنيك» للزعماء الأكثر تأثيرًا في 2016 السيسي يحتل المركز الرابع في قائمة «سبوتنيك» للزعماء الأكثر تأثيرًا في 2016

الرئيس عبدالفتاح السيسى

احتل الرئيس عبدالفتاح المركز الرابع في قائمة الزعماء والرؤساء الأكثر نشاطًا وظهورًا وتأثيًرا بارزًا في مسار الأمور بالعالم خلال العام 2016 التي أعدتها وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية؛ وذلك لدوره الذي مكن من توقيع عدد كبير من الاتفاقيات فضلًا عن طرحه لمبادرة تشكيل حلف دولي جديد لمواجهة الإرهاب إلى جانب تشكيل القوة العربية المشتركة.

واعتمدت الوكالة الروسية في اختيارها للزعماء الأبرز خلال العام الحالي على تحليل أداء وظهور ودور وتأثير كل منهم بجانب رصد أدوارهم في الأحداث الهامة التي تجري في العالم وهو ما يؤدي في النهاية إلى وضع قائمة موضوعية، منوهة بأن الرئيس السيسي شوهد في كثير من الأحداث بشكل إيجابي حيث تمكنت مصر خلال العام 2016 من توقيع عدد كبير من الاتفاقيات أبرزها الاتفاق مع روسيا الخاص بإنشاء المفاعل النووي لإنتاج الطاقة بجانب افتتاح عدد كبير من المشاريع التنموية والطرق الجديدة.

وعلى المستوى الأمني ، قالت «سبوتينك» إن الرئيس السيسي تميز في هذا الجانب بظهور قوي حيث إنه أول من طرح على مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة مبادرة تشكيل حلف دولي جديد لمواجهة الإرهاب، كما دعا في مطلع العام الجاري إلى ضرورة تشكيل القوة العربية المشتركة بخلاف طرحه مبادرة للسلام مع الإسرائيليين.

وبحسب الوكالة الروسية، فقد احتل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المركز الأول حيث جاء ظهوره خلال 2016 بارزًا وبشكل لافت فكان له دور هام في كافة الأحداث التي وقعت في منطقة الشرق الأوسط، وأوروبا أيضًا.

أ ش أ 

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