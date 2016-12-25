ندب 221 معلماً لسد العجز بمدارس برج مغيزل وعدد من القرى

كفر الشيخ – محمد سليمان

قرر صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ندب 221 معلماً من ديوان عام إدارة مطوبس التعليمية وإدارة فوه التعليمية لسد العجز بمدارس برج مغيزل وعدد من المدارس التابعة لإدارة مطوبس التعليمية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم ندب 43 معلماً من إدارة مطوبس التعليمية ، و11 موجه قسم بديوان إدارة مطوبس التعليمية لسد العجز في مدارس قرية برج مغيزل وعدد من المدارس التابعة لإدارة مطوبس بعدد من القرى التي تعاني عجز.

وأضاف عثمان، خلال تصريح صحفي أنه قرر ندب 30 معلماً من إدارة فوه التعليمية لسد العجز بمدارس إدارة مطوبس التعليمية والإبقاء على 43 معلماً بديوان عام إدارة مطوبس التعليمية للعمل بوظائف التعليم المتعددة .

وأوضح وكيل وزارة التعليم بكفر الشيخ أنه تم الإستعانة بـ 63 معلماً للغة عربية و64 معلماً للدراسات الإجتماعية لسد العجز بمدارس إدارة مطوبس، لوجود عجز بواقع 137 معلم، كما تم الإستعانة بالإخصائيين الإجتماعيين لسد العجز في رياض الأطفال في إدارة مطوبس التعليمية.

وكان صلاح عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ شكل لجنة برئاسة أحمد فوده المدير العام للتعليم العام بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعضوية مصباح عسكر مدير إدارة تنسيق المتابعة، ورضا إبراهيم سالم موجه مالي وإداري، ومحمد عبدالوهاب مدير إدارة الوظائف الإشرافية، وأحمد محمد يحي رئيس قسم الوظائف الإشرافية، وشادي أحمد كمال باحث بالشئون القانونية بحضور متابعة من مكتب الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم برئاسة مجدي الملاح عضو الإدارة المركزية للمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة ،وموجهي المواد المتعدد بإدارتي مطوبس التعليمية وإدارة فوه التعليمية.