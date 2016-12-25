أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

أمن قنا يداهم قرية أولاد عمرو لضبط مطلقى نار من عائلتى "العطيات والحرادنة"

Google+ Print
أمن قنا يداهم قرية أولاد عمرو لضبط مطلقى نار من عائلتى "العطيات والحرادنة" أمن قنا يداهم قرية أولاد عمرو لضبط مطلقى نار من عائلتى "العطيات والحرادنة"

>قنا – وائل محمد

داهمت الأجهزة الأمنية بقنا، جزيرة الطاوبية التابعة لقرية أولاد عمرو، للسيطرة على الموقف الأمنى بعد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بسبب خصومة ثأرية قديمة.

وقال مصدر أمنى: إن قوات الأمن دفعت بعدد من التشكيلات الأمنية والقوات الخاصة بناء على اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، بضبط طرفى العائلتين المتورطين فى المشاجرة التى وقعت منذ عدة أشهر وتمكن طرفاها من الهروب، وتجددها مرة أخرى منذ 4 أيام.

كانت اشتباكات تجددت صباح اليوم بين عائلتين بجزيرة الطاوبية التابعة لقرية أولاد عمرو بمحافظة قنا، تبادل خلالها الطرفان إطلاق النار، بسبب خلافات ثأرية قديمة نشبت بين عائلة العطيات والحرادنة بجزيرة الطوابية، وسقط قتيل من عائلة العطيات، ورفضت العائلة الأخرى قبول الصلح، وتكثف أجهزة الأمن بإشراف العميد محمد هندى مدير المباحث لضبط مرتكبى الواقعة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365