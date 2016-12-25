إحالة 185 عاملا بوحدات صحية ومجلس مدينة المحلة للتحقيق لتسربهم من العمل

الغربية – عادل ضرة

أحال تامر أبو النجا رئيس مركز ومدينة المحلة فى محافظة الغربية 185 من العاملين بالوحدتين الصحية والاجتماعية بقرية شبرا بابل وديوان مجلس المدينة، للتحقيق، لتسربهم من العمل فى المواعيد الرسمية.

جاء ذلك خلال جولاته التى قام بها اليوم الأحد، لاحظ خلالها ترك تسرب 19 من العاملين بوحدة الشئون الاجتماعية بقرية شبرا بابل، و23 من العاملين بالوحدة الصحية بالقرية بينهم 9 أطباء، كما لاحظ رئيس المدينة تغيب 86 من العاملين بديوان مجلس المدينة وتأخر 57 من العاملين بالمجلس عن العمل فقرر إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم، وتم رفع تقرير للواء أحمد صقر محافظ الغربية.