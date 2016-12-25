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انتشال 10 جثث من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

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انتشال 10 جثث من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة انتشال 10 جثث من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

الصورة الأخيرة للطائرة الروسية قبل توجهها لسوريا (تويتر)

أفاد مصدر بوزارة الدفاع الروسية بانتشال 10 جثث على الأقل لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة من البحر الأسود، اليوم الأحد.

وفي تصريحات متلفزة، قال الناطق باسم وزارة الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، إنه تم انتشال 10 جثث على الأقل من موقع الحادث، فيما تم العثور على قطع كبيرة من الحطام على بعد نحو 1.5 كيلومتر من الساحل. بينما يشارك حوالي 3000 شخص في عملية البحث، المنتشرة على مساحة أكثر من 10 كيلومترات مربعة.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية قال كوناشينكوف، في وقت سابق اليوم الأحد، إن الطائرة كانت تقل 93 شخصًا، من بينهم فريق كورال شهير، للقيام بعروض في قاعدة جوية روسية في سوريا بمناسبة الأعياد، وأنها تحطمت بعد فترة وجيزة من إقلاعها.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء أن وزير النقل الروسي ترأس لجنة خاصة بالتحقيق في حادث الطائرة.

وفي تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الرسمية، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو على “اتصال مستمر” مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن حادث اليوم الأحد.

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