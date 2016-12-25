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الأسد يعرب عن حزنه لتحطم الطائرة الروسية

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الأسد يعرب عن حزنه لتحطم الطائرة الروسية الأسد يعرب عن حزنه لتحطم الطائرة الروسية

الرئيس السوري بشار الأسد

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن تحطم الطائرة الروسية التي تقل عسكريين ومتجهة إلى سوريا للاحتفال بالنصر في حلب “أحزنه”، مؤكدًا أن الحادث لن يؤثر على القتال ضد المتشددين.

وبعث الأسد برسالة تعزية إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتن, ذكر فيها أن البلدين “شريكان في القتال من أجل إرساء دعائم الاستقرار والأمن والسلام” في سوريا، حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم الأحد.

وأعلن بوتين اليوم الاثنين حدادا وطنيا في البلاد على أرواح ضحايا الطائرة العسكرية الروسية التي تحطمت في البحر الأسود وكانت تقل 92 شخصا.

وبحسب وزارة الدفاع الروسية، فإن طائرة التوبولوف-154 اختفت من شاشات الرادار بعد دقيقتين من إقلاعها من مطار منتجع سوتشي الواقع في بلدية أدلير على ساحل البحر الأسود.

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