أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

رفع أسعار وحدات الإسكان الإجتماعى

  • مصر
  • 156
Google+ Print
رفع أسعار وحدات الإسكان الإجتماعى رفع أسعار وحدات الإسكان الإجتماعى

أزمات اقتصادية تعصف بالبلاد، وإرتفاع شبه يومي يزيد من معاناة المواطن التي لات تنتهى، وأجور متدنية، ونقص فى السلع ورفع للدعم المقدم من على الخدمات من تموين لمياه لكهرباء غاز لمشتقات بترولية، وفرض ضرائب ورسوم إضافية على الخدمات المقدمة للجمهور، ومحاولات حثيثة لتخفيض عدد موظفي الجهاز الإداري فى الدولة، وقروض دوليه كل تارة وآخري، ومعونات من دول لا تكفى الوطن، وتحذيرات من برلمانيين تتنبأ بتعرض البلاد لأزمة أمن غذائي من السلع الإستراتيجية، ووحدات إسكان مرتفعة الثمن للشباب، ورغم ذلك يتهافتون عليها لتوفير السكن للزواج .

كما أكد المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان المصري، أن الوزارة قررت رسمياً طرح أسعار جديدة لمشروعات الإسكان الإجتماعى والتي سيتم الإعلان عنها فى الأيام القادمة، ونوه الوزير أن الدولة لم ترفع أي أسعار فى مشروعات الإسكان الإجتماعى الأخيرة، رغم أن أسعار العقود زادت على الدولة، لأننا ملتزمون أمام المواطن باستكمال المشروع .

يذكر أن ما تم طرحة الآن هي وحدات للإيجار وقطع أراضي قرعة لمن لمن لم يسحب مبلغ جدية الحجز من القرعة السابقة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن