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النائب مصطفى سالم: توقيع محضر استلام مشروع رفع كفاءة طرق بتكلفة 36 مليون جنيه

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النائب مصطفى سالم: توقيع محضر استلام مشروع رفع كفاءة طرق بتكلفة 36 مليون جنيه النائب مصطفى سالم: توقيع محضر استلام مشروع رفع كفاءة طرق بتكلفة 36 مليون جنيه

قال النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب، عن دائرة طهطا بسوهاج إن منطقة التعمير بمحافظة سوهاج شهدت اليوم الأحد، توقيع محضر استلام الموقع الخاص بمشروع رفع كفاءة وتوسيع طريق “سوهاج – المراغة – طهطا – جهينة – الطليحات”، وذلك بطول 38 ك وبتكلفة اجمالية قدرها 36 مليون جنيه.

ومن ناحية أخرى أشار مصطفى سالم وكيل لجنة الخطه والموازنة أن المشروع بتوجيهات من اللواء محمد ناصر رئيس الجهاز المركزي للتعمير، واللواء محمد خاطر رئيس جهاز تعمير جنوب الصعيد.

ووقع على محضر استلام الموقع المهندس عاطف عبد العزيز رئيس منطقة التعمير بسوهاج، والمهندس علاء عبد الرازق مدير المشروعات بالمنطقة بالاضافة إلى مهندسي مديرية الطرق بسوهاج وشركة النيل العامة للطرق والكباري، وهي الشركة المنفذة للمشروع.

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