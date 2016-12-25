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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس صحو إلى غائم جزئيا والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام ، وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة غرباً.
> حركة الرياح .. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 30/25 كم/ساعة بوجه عام .
> حالة البحر.. متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.
> أبوظبي 30 18 85 45.
> دبي 31 20 75 40 .
> الشارقة 31 17 80 35.
> عجمان 31 19 75 35.
> أم القيوين 31 17 75 35 .
> رأس الخيمة 31 15 70 35 .
> الفجيرة 27 20 75 35.
> العين 32 17 70 25 .
> ليوا 31 16 95 35 .
> الرويس 29 19 95 50 .
> السلع 29 19 95 50.
> دلما 26 20 90 60 .
> طنب الصغرى 25 19 85 60 .
> طنب الكبرى 25 19 85 60 .
> أبوموسى 26 20 80 55.

 

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