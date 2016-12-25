أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

المشدد من 5 إلى 10 سنوات على المتهمين بقتل ضابط شرطة بالعياط

Google+ Print
المشدد من 5 إلى 10 سنوات على المتهمين بقتل ضابط شرطة بالعياط المشدد من 5 إلى 10 سنوات على المتهمين بقتل ضابط شرطة بالعياط

محكمة جنايات جنوب الجيزة

قضت الدائرة 8 جنايات الجيزة، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة متهم، وانقضاء الدعوى لآخر، بوفاته، لاتهامهم بتهريب مساجين من سيارة ترحيلات في منطقة العياط.

ونسبت النيابة لـ 11 متهما بأن قتلوا المجني عليه محمد خليفة مع سبق الإصرار والترصد، حيث كمنوا له في طريق عودته بسيارة الترحيلات وأطلقوا عليه الرصاص حتى قتل، بغرض تهريب المتهم الثامن “عبد العزيز.ح” بمنطقة العياط.

وأسندت النيابة لهم الشروع في قتل 13 من أفراد قوة التأمين المرافقة لسيارة الترحيلات بإطلاق النار عليهم بغية تهريب أحد المتهمين، واستعملوا القوة مع موظفين عموميين بغرض تعطيلهم عن أداء وظيفته في إعادة المتهم لقسم الشرطة.

وقال الرائد عمرو عبد الخالق محمد، رئيس مباحث العياط في شهادته، إن تحرياته أكدت قيام المتهمين من الأول للسابع وبالاشتراك مع المتهمين الثامن والتاسع على تهريب المتهم الثامن “عبد العزيز.ح” من سيارة الترحيلات حال عودتها من المأمورية المكلفة بها.

وأضافت التحريات أن المتهمين أعدوا لذلك سلاحين ناريين وسلاحا ابيض، وحال أبصروا سيارة الترحيلات اسوقفوا سائقها وإن لم يمتثل أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية على مستقليها ما أودى بحياة المجني عليه الأول محمد خليفة محمد وإصابة آخرين. وقررت النيابة إحالة المتهمين في القضية رقم 15246 لسنة 2010 للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد والشروع في القتل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا