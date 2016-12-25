أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

محكمة كويتية تعيد الجنسية لرئيس تحرير صحيفة

Google+ Print
محكمة كويتية تعيد الجنسية لرئيس تحرير صحيفة محكمة كويتية تعيد الجنسية لرئيس تحرير صحيفة

محكمة الاستئناف الكويتية

أيدت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأحد حكم أول درجة القاضي بإعادة الجنسية لرئيس تحرير جريدة “عالم اليوم” الكويتية أحمد الجبر.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية كانت قد حضرت ورفضت تقديم أسباب السحب، مؤكدة أن القضاء غير مختص بنظر المسائل المتعلقة بالجنسية، إلا أن المحكمة رفضت دفاع الحكومة.

كانت الحكومة الكويتية قد سحبت الجنسية من الجبر في عام 2014 وألغت ترخيص صحيفته نظرا لأنه أصبح غير كويتي.

وكان الجبر قد حصل على الجنسية الكويتية بالتجنس بحسب بيان سابق من مجلس الوزراء ، وسحبت منه تحت بند المصلحة العامة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية