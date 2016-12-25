مجلس الوزراء يوافق على الشريحة الثانية للبنكين الدولي والتنمية الإفريقي

وافق مجلس الوزراء على اعتماد الاتفاق مع البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي لحصول المصرعلى تمويل ميسر بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك تمهيدًا لعرض الاتفاقيتين على مجلس النواب.

وأشارت سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إلى أن التمويل المقدم من جانب كلا من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، بقيمة 1.5 مليار دولار، موجه لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي، ولخدمة المشروعات التنموية.

وسيتم التركيز في المرحلة الأولي على المحافظات الأكثر احتياجا، مؤكدة أن التمويل يستهدف تحقيق التنمية الشاملة المستدامة، هذا فضلًا عن تحقيق الحماية الاجتماعية للمواطنين من خلال مشروعات تنفذ في كافة أنحاء الجمهورية.