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الوزراء يوافق على تشكيل لجنة لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات

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الوزراء يوافق على تشكيل لجنة لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات الوزراء يوافق على تشكيل لجنة لتعويضات عقود المقاولات والتوريدات

مجلس الوزراء

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، والذي يطبق على العقود القائمة اعتبارًا من الأول من مارس 2016 حتى 31 ديسمبر من العام الجارى، وذلك في إطار التعامل مع الاجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها مؤخرًا.

وينشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى “اللجنة العليا للتعويضات” يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتختص بوضع أسس وضوابط ونسب التعويضات التي تستحق عن عقود المقاولات والخدمات والتوريدات التي تكون الدولة طرفًا فيها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة فيما بينهم، وذلك للتعويض عن الأضرار الناشئة عن استثنائية أو قرارات يترتب عليها الإخلال المالي للعقود.

وتكون اللجنة برئاسة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ويلتزم بعرض تقرير خلال شهرين على الأكثر على مجلس الوزراء لاعتماده، وتضم اللجنة في عضويتها كل من: رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلين عن وزارت المالية، والتخطيط، والنقل والكهرباء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والرقابة الإدارية وإتحاد الغرف التجارية، على أن يقوم وزير الاسكان بوضع اللائحة التنفيذية لمشروع القانون خلال شهر من تاريخه.

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