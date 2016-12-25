أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السيسى يصدر قانونا باستبدال مسمى"مساعد وزير العدل" بديلا لـ"الوكيل الدائم"

Google+ Print
السيسى يصدر قانونا باستبدال مسمى"مساعد وزير العدل" بديلا لـ"الوكيل الدائم" السيسى يصدر قانونا باستبدال مسمى"مساعد وزير العدل" بديلا لـ"الوكيل الدائم"

>كتب محمد الجالى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القانون رقم 91 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون 96 لسنة 1952، بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، وذلك بعدما تم إقراره من مجلس النواب.

ونصت المادة الأولى من القانون المنشور بالجريدة الرسمية، على أن تستبدل عبارة "مساعد أول وزير العدل" بعبارة "الوكيل الدائم لوزارة العدل"، أينما وردت فى المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1952، المشار إليه.

ونصت المادة الثانية على نشر القانون فى الجريدة الرسمية، وأن يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، وأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

تجدر الإشارة إلى أن القانون رقم 96 لسنه 1952 بشأن تنظيم الخبرة أمام جهات القضاء، يتولى  فى المواد من 32 إلى 43 تبيان كافة الأحكام الإدارية المتعلقة بخبراء مصلحة الطب الشرعى من حيث تعيينهم وتوجيههم والتفتيش على أعمالهم وتأديبهم .

وكان القانون قبل تعديله ينص على أن ينشأ مجلس استشاري لخبراء مصلحة الطب الشرعي يؤلّف من: "الوكيل الدائم لوزارة العدل رئيساً"، ويختص بتأديب خبراء مصلحة الطب الشرعي مجلس تأديب يؤلّف على الوجه الآتي: " الوكيل الدائم لوزارة العدل...إلخ".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365