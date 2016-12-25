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الإسماعيلى يهزم عرب الرمل 1/2 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

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الإسماعيلى يهزم عرب الرمل 1/2 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر الإسماعيلى يهزم عرب الرمل 1/2 ويتأهل لدور الـ16 بكأس مصر

>ياسمين يحيى

فاز فريق الإسماعيلى فى نظيره عرب الرمل بهدفين مقابل هدف، فى دور الـ32 من مسابقة كأس ، فى المباراة التى أقيمت على ملعب استاد الإسماعيلية، وأحرز للدراويش كريم بامبو، وأحمد الصعيدى، وبذلك يتأهل الدراويش لدور الـ16 من المنافسة.

 

تقدم عرب الرمل بهدف فى الشوط الأول عن طريق حاتم فرحات، وتعادل الإسماعيلى بعد 4 دقائق عن طريق كريم بامبو، لينتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين 1/1، وفى الشوط الثانى استطاع  أحمد الصعيدى، لاعب الدراويش، إحراز هدف التقدم، لينتهى اللقاء بفوز الإسماعيلى بهدفين مقابل هدف.

ومن المقررأن يلتقى الإسماعيلى مع سموحة، فى دور الـ16 لكأس مصر، حيث تأهل الفريق السكندرى بعد التغلب  فى دور الـ32 على المريخ 2/3.


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