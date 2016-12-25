نيابة دمياط تجدد حبس قاتل زوج شقيقته .. والمتهم يتنازل عن جنسيته المصرية

دمياط - عبده عبد البارى

جددت نيابة بندر دمياط حبس "أحمد السعدنى" 45 عاما صاحب صيدلية والمتهم بقتل شقيق زوجته تاجرموبليات شهير بدمياط 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية رقم 12377 جنايات قسم ثان دمياط.

> وشهدت جلسة تجديد الحبس مفاجأة كبرى عندما اعلن المتهم تنازله عن جنسيته المصرية متمسكا بالجنسية الإسبانية مطالبا بحضور ممثل عن السفارة الإسبانية باعتباره أحد رعاياها.

واعترف المتهم بقتل المجنى عليه لوجود خلافات سابقة على الميراث كما اعترف بأن الأسلحة المضبوطة هى المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وهى عبارة عن بندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12مم و38 طلقة من ذات العيار وطبنجة حلوان عيار 9مم بدون أرقام وعدد 24 طلقة من ذات العيار والخزينة الخاصة بها.

وكان فريق البحث الجنائى المكلف من كشف غموض مقتل عادل الصواف تاجر موبليات والذى لقى مصرعة مصابا بطلق نارى أمام منزلة بعد أن أوضحت كاميرات المراقبة بقيام الجانى بإطلاق النار على المجنى عليه أثناء صعوده منزله وبتفريغ الكاميرات التى كشفت الواقعة ألقى على المتهم من منزله .

وأعترف المتهم وجود خلافات بسبب الميراث بينه وبين المجنى عليه ، حيث أن المتهم متزوج من شقيقة المجنى عليه والتى طلبت ميراثها تكرارا من شقيقها المجنى عليه باعتبارة كبير الأسرة بعد وفاة والدها، وعرض المجنى عليه 7 ملايين جنيه على شقيقته كنصيب لها من تركة والده ولكن رفض زوجها حيث أن التركة أكثر من ذلك المبلغ ومع احتدام الخلاف بينهم قرر المتهم الانتقام من المجنى عليه بالتخلص منه بالقتل.