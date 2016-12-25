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السجن 3 سنوات لـ 16 متهمًا في أحداث عنف جامعة الأزهر

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السجن 3 سنوات لـ 16 متهمًا في أحداث عنف جامعة الأزهر السجن 3 سنوات لـ 16 متهمًا في أحداث عنف جامعة الأزهر

أحداث عنف الأزهر – أرشيفية

عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسين قنديل، 16 متهمًا في أحداث العنف التي وقعت بجامعة الأزهر في أكتوبر 2013 بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة 785 ألف جنيه.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت فى يونيو 2014 بأحكام متفاوتة من 3 إلى 7 سنوات ضد المتهمين لاتهامهم بارتكاب جرائم التجمهر، واستعراض القوة والعنف ضد المواطنين، والاعتداء على جامعة الأزهر، وتخريب المبنى الإداري بالجامعة، وإشاعة الفوضى، ويذكر أن محكمة النقض قد قضت فى وقت سابق بقبول طعن المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

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