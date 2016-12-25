أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

طارق عامر يعلن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم السياحة والمنشآت الفندقية

Google+ Print
طارق عامر يعلن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم السياحة والمنشآت الفندقية طارق عامر يعلن تخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق دعم السياحة والمنشآت الفندقية

>جنوب سيناء - فايزة مرسال

أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، عن تخصيص  5 مليارات جنيه، قابلة للزيادة لصندوق "المنشآت الفندقية" ودعم السياحة

 

وأقر محافظ البنك المركزى المصرى،خلال اجتماعه بمستثمرى محافظة شرم الشيخ  تأجيل سداد فوائد القروض، و اعتبار فترة السماح 3 سنوات، و حتى 31 ديسمبر 2018 ، مؤكدا أن هناك مبادرة لتطوير القطاع السياحى بمصر من فنادق و عاملين بنسبة 10 %، مشيرا إلى أن هذا الصندوق سوف يعمل على تطوير جميع الفنادق السياحية ، بمحافظات الأقصر و أسوان ، و شرم الشيخ و الغردقة ، و الفنادق النيلية العائمة

 

وقال محافظ البنك المركزى إن المستثمرين سوف يدفعون 25 % من قيمة الصندوق ، فيما تتحمل الدولة الـ75 % الأخرى ، مؤكدا على عدم استخدام الفنادق للمنتجات الاجنبية ، و استخدام البديل المحلى ، و خلق فرص عمل جديدة للشباب ، فى محاولة منهم للقضاء على البطالة، مؤكدا على وجود 58 مليار جنيه استثمارات بالبنوك فى القطاع السياحى.

 

من جانبه،طالب  اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء ، بفتح مركز تدريب للعاملين بالقطاع السياحى ، لتأهيلهم لخدمة السائحين ، نظرا لخسارة القطاع السياحى بالعام الماضى نسبة كبيرة من اصحاب المهارات بالعمل بالقطاع السياحى

 

يذكر أن اجتماع محافظ البنك المركزى، تم بحضور بحضور هشام على رئيس جمعية المستثمرين بشرم الشيخ، و أكثر من 50 مستثمرا من مستثمرى المحافظة ، لمناقشة المشكلات التى تواجه قطاع السياحة، والركود السياحي التى تشهدها المدينة.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365