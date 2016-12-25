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نقيب الصيادين: القوات الحوثية تحتجز 3 مراكب صيد وتحقق مع 65 صياداً

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نقيب الصيادين: القوات الحوثية تحتجز 3 مراكب صيد وتحقق مع 65 صياداً نقيب الصيادين: القوات الحوثية تحتجز 3 مراكب صيد وتحقق مع 65 صياداً

>دمياط - عبده عبد البارى

 

قال حمدى الغرباوى نقيب الصيادين بمدينة عزبة البرج فى تصريحات لـ"اليوم السابع" إن 3 مراكب ماتزال محتجزة باليمن،لافتاً إلى تحرير 3 قضايا ضد أصحابها، فيما تم حبس 65 صيادا من أطقمها حتى تحديد جلسة لمحاكمتهم فى اليمن.

وأوضح الغرباوى أن القوات الموالية للحوثيين احتجزت المراكب الثلاث، مؤكداً أن من أفرج عنهم صيادون كانوا محتجزين منذ شهر لدى السلطات اليمنية.


> وأكد الغرباوى أن المراكب الثلاثة هى "براءة"  وصاحبها يدعى حسن خليل، وريس المركب نجله حمادة، و" نصر الفوارس" وصاحبها رجب نصر ، و"الحاج رضا" وصاحبها حامد التوارجى"  وتحمل تصاريح عمل من السويس وغادرت ميناء برانيس بالبحر الاحمر مطلع الشهر الجارى.


> وبين أن الصيادين المحتجزين يقدر عددهم بنحو 65 صياداً بينهم 25 من عزبة البرج، و40 آخرين من مركز المطرية بمحافظة الدقهلية .

وناشد الغرباوى وزارة الخارجية المصرية بالتدخل لدى اليمنية للإفراج عن طاقم المراكب الثلاثة المقبوض عليهم بعد عرضهم على النيابة العامة بمحافظة الحديدية  التى أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات لحين تحديد جلسة لمحاكمتهم .

وكانت وزارة الخارجية أعلنت أمس، الإفراج عن 49 صيادا كانوا محتجزين من قبل السلطات اليمنية.
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