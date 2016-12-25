وزير الطيران ردا على مذكرة النواب: لم نلغ خطوط طيران لصالح شركات منافسة

كتب : نورا فخرى

قال النائب هاني أباظة، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إن وزير الطيران شريف فتحى، نفى ما تردد بشأن إلغاء خطوط الطيران من مصر إلى عدد من الدول خلال الفترة الأخيرة لصالح شركات منافسة أخرى، مؤكداً أن الإلغاء يعود لعدم الجدوى الاقتصادية لتلك الخطوط علاوة على أن هناك معايير عامة تتطبق عند اتخاذ هذه الخطوة.

وأضاف أباظة،عقب مشاركته باجتماع لجنة السياحة اليوم الأحد، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن تصريحات وزير الطيران تأتى تعقيباً على المذكرة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، واستعرضها د. على عبد العال، الذى حرص على المشاركة فى إجتماع اللجنة اليوم الأحد.

وتابع أباظة، أن الوزير شرح للنواب خطة وزارته خلال السنوات الخمس المقبلة؛ وأبرزها تفعيل طاقة أسطول الطائرات المصرية المطابق للمواصفات، والتى غالبها متوسطة العمر. لافتاً إلى أن ضمن الخطة دخول 19 خط طيران جديد إلى مصر.

وأشار الوزير، وفقا لــ"أباظة" إلى أن خطته تشمل أيصا تعظيم العوائد وزيادة رحلات أسطول الطيران المصرى من خلال دخولها فى تحالف " star alliance"- والذي يعد أكبر تحالف طيران فى العالم، قائلاً :" مصر تتعامل مع 90 خط طيران فى العالم".

وفيما يتعلق بسؤال أعضاء مجلس النواب عن خطة التأمين، أكد الوزير أن جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المطارات متوافرة لدى مصر، وفقا لوكيل لجنة التعليم بمجلس النواب.

فى المقابل، طالب النواب الذين حضروا الاجتماع الوزير بعمل دراسة مخاطر، والتى من أهم عناصرها التمويل فى ظل تغير سعر صرف الدولار فى مقابل الجنيه، وهو ما علق عليه الوزير باستعراض دعم الدول المختلفة لقطاع الطيران المدنى لديها، بمبالغ قد تصل ما بين ٣ إلى ٤ مليارات دولار.