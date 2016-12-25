أخبار عاجلة

ألف كرتونة دواجن و10 آلاف كيلو أرز بأسعار مخفضة في سوهاج -
الأخبار - رؤساء وأعضاء الهيئات الإعلامية يؤدون اليوم اليمين الدستورية أمام مجلس النواب -
محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ميركل تعزي بوتين في ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

Google+ Print
ميركل تعزي بوتين في ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة ميركل تعزي بوتين في ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل (أرشيفية)

قدمت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تعازيها للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث الطائرة العسكرية “تو-154″ التي تحطمت اليوم الأحد في البحر الأسود، بينما كانت في طريقها لسوريا وعلى متنها 92 شخصًا.

وفي بيان، أكدت الناطقة باسم الألمانية، أولريك ديمير، أن ميركل “تتضامن مع أسر الضحايا”.

وبحسب “فرانس برس” فقد أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان آخر عن “بالغ حزنه” إزاء الحادث الجوي الذي وصفه بـ”الكارثة البشعة”.

ويشار إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تقل على متنها عسكريين و9 صحافيين روس و64 عضواً من “فرقة ألكساندروف” الموسيقية التابعة للجيش الروسي، والذين كانوا سيشاركون في الاحتفالات بالعام الجديد في قاعدة حميميم السورية، حيث تنشر روسيا طائرات حربية.

وكانت الطائرة العسكرية أقلعت في الساعة 05:20 بالتوقيت المحلي (02:20 بتوقيت غرينتش) من مطار مدينة سوتشي الروسية، على ساحل البحر الأسود، متجهة لسوريا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا تحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية

الحكومة: 18 ألف مواطن طلبوا بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية