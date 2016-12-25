ميركل تعزي بوتين في ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

قدمت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، تعازيها للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في ضحايا حادث الطائرة العسكرية “تو-154″ التي تحطمت اليوم الأحد في البحر الأسود، بينما كانت في طريقها لسوريا وعلى متنها 92 شخصًا.

وفي بيان، أكدت الناطقة باسم الحكومة الألمانية، أولريك ديمير، أن ميركل “تتضامن مع أسر الضحايا”.

وبحسب “فرانس برس” فقد أعرب وزير الخارجية الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، في بيان آخر عن “بالغ حزنه” إزاء الحادث الجوي الذي وصفه بـ”الكارثة البشعة”.

ويشار إلى أن الطائرة المنكوبة كانت تقل على متنها عسكريين و9 صحافيين روس و64 عضواً من “فرقة ألكساندروف” الموسيقية التابعة للجيش الروسي، والذين كانوا سيشاركون في الاحتفالات بالعام الجديد في قاعدة حميميم السورية، حيث تنشر روسيا طائرات حربية.

وكانت الطائرة العسكرية أقلعت في الساعة 05:20 بالتوقيت المحلي (02:20 بتوقيت غرينتش) من مطار مدينة سوتشي الروسية، على ساحل البحر الأسود، متجهة لسوريا.