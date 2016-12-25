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روسيا اليوم: الحوثيون استولوا على موقعين للجيش السعودى

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روسيا اليوم: الحوثيون استولوا على موقعين للجيش السعودى روسيا اليوم: الحوثيون استولوا على موقعين للجيش السعودى

>وكالات الأنباء

أعلن المسلحون الحوثيون السيطرة على موقعين حدوديين للجيش السعودي وسط اشتداد المعارك فى شرق صنعاء ومدينة تعز، وفق ما أعلنه موقع روسيا اليوم، منذ قليل.

وتحدث مصدر عسكرى فى جماعة الحوثيين عن اقتحام وحدات لمركزى السنه وعفرة العسكريين فى جيزان ومقتل جنديين خلال العملية وإصابة آخرين.

وذكر المصدر أن  قواتهم قصفت بصواريخ الكاتيوشا معسكر قزع وجنوب الشرقان ومعسكر أبومض والصلابة محققة إصابات مباشرة، كما قنصوا ثلاثة جنود سعوديين فى موقع الطلعة العسكرى بقطاع نجران، وقصف الموقع ذاته بصاروخين زلزال 2 محلية الصنع حققت أهدافها بدقة.


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