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الآثار تتسلم 340 قطعة أثرية بعد ضبطها بميناء العقبة الأردني

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الآثار تتسلم 340 قطعة أثرية بعد ضبطها بميناء العقبة الأردني الآثار تتسلم 340 قطعة أثرية بعد ضبطها بميناء العقبة الأردني

عملات أثرية مضبوطة

تسلمت وزارة الآثار، اليوم الأحد، 340 قطعة أثرية تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة بعد أن تم ضبطها بواسطة الجمارك الأردنية بميناء العقبة.

وقال شعبان عبد الجواد المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة إن السلطات الأردنية أبلغت الجهات المصرية أواخر العام 2015 بضبطها عدد من القطع الأثرية في شحنة محملة بالفحم قادمة من ميناء نويبع، موضحًا أن وزارة الآثار اتخذت على الفور الإجراءات القانونية اللازمة نحو استردادها.

وأعرب المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بالوزارة عن كامل تقديره لجهود السلطات الأردنية لإحباط محاولة تهريب تلك القطع، والتي تأتي في إطار الاتفاقية الموقعة بين الحكومتين المصرية والأردنية في مجال حماية واسترداد الممتلكات الثقافية المسروقة، ومكافحة الإتجار غير المشروع في الآثار.

وأشار إلى أن من بين تلك القطع وجه من الألباستر، وكف يد صغيرة، مجموعة من التماثيل الحجرية والعملات المعدنية والمسكوكات، وسيتم إيداعها بمخازن المتحف المصري بالتحرير بعد إجراء أعمال الصيانة والترميم اللازمة لها.

أ ش أ

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