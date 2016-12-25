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رمزى خالد يتحجج بالزواج.. وجهاز الزمالك يشكوه للإدارة

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رمزى خالد يتحجج بالزواج.. وجهاز الزمالك يشكوه للإدارة رمزى خالد يتحجج بالزواج.. وجهاز الزمالك يشكوه للإدارة

>كتب أحمد توفيق

رفض الجهاز الفنى بالزمالك، بقيادة محمد حلمى، الأعذار التى برر بها رمزى خالد، لاعب الأبيض، انقطاعه عن تدريبات خلال الفترة الماضية.

 

وكان رمزى خالد تحجج لجهاز الزمالك بأن غيابه عن التدريبات بسبب استعداده للزواج خلال الفترة المقبلة، لكن الجهاز الفنى رفض هذا المبرر، خاصة أن الزواج لا يستلزم الغياب عن تدريبات الفريق لفترات طويلة، كما يؤكد اللاعب.

 

وأبدى الجهاز الفنى للزمالك غضبه من تصرفات رمزى خالد، وقرر شكوى اللاعب لمجلس الإدارة، برئاسة مرتضى منصور، لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهه بعد انقطاعه عن التدريبات.


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