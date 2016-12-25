المشدد 10 سنوات لـ7 و 5 لمتهمين لقتلهم ضابط شرطة وتهريب سجناء بالعياط

كتبت ندى سليم

قضت الدائرة 8 جنايات الجيزة، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة، اليوم الأحد، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة متهمين اثنين بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة متهم، وانقضاء الدعوي للمتهم " أحمد سعد"، بوفاته، عقب إدانتهم فى تهريب مساجين من سيارة ترحيلات فى منطقة العياط، وقتل ضابط وإصابة عدد من أفراد الشرطة.

جاء الحكم بمعاقبه كلا من من حمزة عبد العزيز، ومحمود سعد سعد، ورمضان شعبان، وحمدى حمزة عبد العزيز، ورضا سعد سعد، وسند حمزة عبد العزيز، وعويس محمد نادى، 10 سنوات لكل منهم وبراءة المتهم عبد العزيز حمزة عبد العزيز، ومعاقبة كلا من محمد على عبد التواب، وعياد أحمد بالسجن المشدد 5 سنوات.

ترجع تفاصيل القضية رقم 15246 لسنة 2010، إلى اتفاق المتهمين على تهريب المتهم "عبد العزيز.ح"، من خلال إطلاق الرصاص على سيارة الترحيلات بمركز العياط، وفى سبيل ذلك أعدوا أسلحة نارية وبيضاء، لاستهداف السيارة خلال سيرها بإحدى الطرق السريعة، وأطلقوا النار عليها، لإيقافها وتهريب السجين منها، وأسفر عن ذلك وفاة ضابط شرطة "محمد خليفة"، وإصابات متفرقة بعدد من المساجين والقوة المرافقة للسيارة.

وأسندت النيابة للمتهمين تهمه القتل و الشروع فى قتل 13 من أفراد قوة التأمين المرافقة لسيارة الترحيلات بإطلاق النار عليهم بغية تهريب أحد المتهمين، واستعمال القوة مع موظفين عموميين بغرض تعطيلهم عن أداء وظيفتهم فى إعادة المتهم لقسم الشرطة.