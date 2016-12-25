بالصور.. 13موهبة تتنافس بالمرحلة المقبلة لبرنامج«Arab Idol»

يدخل 13مشتركا جولة جديدة من منافسات الموسم الرابع لبرنامج المواهب العالمي بصيغته العربية “Arab Idol” على “MBC مصر”،وذلك فى الثامنة مساء يومى الجمعه والسبت6،7يناير.

يذكر ان 8 من المشتركين ضمنوا تأهلّهم إلى المرحلة المقبلة، وهم الذين نالوا أعلى نسبة تصويت من الجمهور،وهم عمّار محمّد، يعقوب شاهين، همام ابراهيم، أمير دندن، داليا سعيد، حسام الشويخي، بندر مقري ،وكوثر برّاني.

ومنحت لجنة التحكيم المكونه من وائل كفوري ،نانسي عجرم ،أحلام ،وحسن الشافعي،الفرصة الأحيرة لكل من إسراء جمال، محمد بن صالح، مهند حسين، ووليد بشارة، قبل إتفاق أحلام ونانسي ،على إعادة نادين خطيب للمنافسة..