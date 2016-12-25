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Relooking: تسريحة الشعر الخفيف ومكياج العيون الهابطة بالفيديو

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الأحد 25-12-2016 19:53

تعاني رولا بسبب مشكلة الشعر الخفيف، وتجد صعوبة في اختيار التسريحة المناسبة لها، بالإضافة إلى أنّ عينيها تبدوان صغيرتين جداً بسبب الجفون الهابطة؛ لذلك قمنا بزيارة صالون ميسون هلال لمساعدة رولا على التخلّص من هذه المشاكل وإبراز جمالها بشكل ملحوظ.

تسريحة الريترو للشعر الخفيف:

- نفش الشعر جيداً لتطبيق التسريحة من دون الاستعانة بالشعر المستعار

-  استخدام الظلال لإخفاء الفراغات عند الغرة

 

مكياج للوجه البيضوي والجفون الهابطة

- تصحيح رسمة الحاجب بشكل يرفع العين

- تكبير الشفاه بشكل يصغّر المسافة بين الأنف والفم للتخفيف من حدّية الوجه البيضوي

- تطبيق الأيلاينر تحت الجفن وسحبه نحو الخارج بشكل يكبّر العين

- تطبيق الرموش المستعارة لتكبير العين.

تابعي الفيديو لمزيد من التفاصيل:

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سيدتي

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