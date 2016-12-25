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البورصة تخسر 9.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

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البورصة تخسر 9.7 مليار جنيه في ختام التعاملات البورصة تخسر 9.7 مليار جنيه في ختام التعاملات

ارشيفية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بضعوط بيعية من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وخسر رأس المال السوقى نحو 9.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 598,919 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 12251 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 1913 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 20″ بنسبة 1.64% ليغلق عند مستوى 12350 نقطة، كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 453 نقطة، وكذلك مؤشر “إيجى إكس 100″ الأوسع نطاقًا بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 1084 نقطة.

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