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تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد عبد القدوس وآخرين لـ ٢٦ مارس

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تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد عبد القدوس وآخرين لـ ٢٦ مارس تأجيل دعوى تطالب بإسقاط الجنسية عن محمد عبد القدوس وآخرين لـ ٢٦ مارس

>كتب أحمد عبد الهادى

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سمير  صبرى ، المحامى والتى تطالب باسقاط الجنسية عن كلا من وائل قنديل، ومحمد عبد القدوس،ومحمد ماهر عقل، وزين العابدين توفيق، لجلسة ٢٦ مارس المقبل .

اختصمت الدعوى رقم ٦٤٠٢١ لسنة ٦٩ ق، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وذكرت أن المطعون ضدهم ارتكبوا العديد من الجرائم ضد الدولة المصرية والشعب المصرى والتحريض على العنف وزعزعة الاستقرار.

 

 

 


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